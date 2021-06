Ojāra Vācieša muzejā Birutas Baumanes gleznu izstāde

Šīs būs jau ceturtā Birutas Baumanes izstāde Ojāra Vācieša muzejā. Izstādes centrā pilsēta Rīga – no vecās Zaķusalas līdz Bolderājai, no Vecrīgas līdz Pārdaugavai. Viena Birutas Baumanes glezna, kurā atainota Zaķusala, ir redzama Vācieša viesistabā virs klavierēm.

Ojārs Vācietis par mākslinieci rakstījis: “Biruta Baumane rāda nevis situāciju, bet stāvokli. Dzīvības neaizskaramība, dzīvības nepārvaramā tālāktieksme, dzīvības neiznīcināmība, dzīvības nepielūdzamā tālākturpināšanās, strāvo no audekliem. Un es zaudēju savu melīgo autonomiju un kļūstu stiprāks ar kaut kādu nupat no jauna atgūtu kopību, jā, ar to te liepu rindu ielā, kurās jau sāk dūkt dullā sula, kuras, tik stipri zemē ieķērušas, aug debesīs tā, ka velns lai parauj, cik tā dzīve ir viena ietilpīga padarīšana.[..] Birutai Baumanei visa šī mutuļojošā dzīvība sakoncentrējas audeklā kā pali upē, kā uguns kramā, kā vesels pieneņu lauks mazā sēkliņā.”