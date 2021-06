Ar mākslinieka Pāvela Hafizova izstādi sezonu sāks kultūrtelpa "M/Darbnīca"

Ar to tiks atklāta kultūrtelpas jaunā sezona, kuras muzikālā daļa savukārt startēs 30. jūnijā ar Rūdolfa Macata kvarteta uzstāšanos starptautiskā improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāla "Rīgas ritmi" programmas ietvarā.

Savukārt no 7. līdz 11. jūlijam “M/Darbnīcā” notiks arī daļa no Starptautiskā džeza meistarklašu festivāla “Voicingers on Tour” programmas. Līdz šim festivāls organizēts Slovākijā, Ungārijā, Ukrainā, Čehijā, Francijā, Lielbritānijā, Dienvidkorejā un Ķīnā, bet šogad pirmo reizi notiks arī Latvijā. Tā meistarklašu daļa norisināsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet koncerti – kultūrtelpā “M/Darbnīca”. Tajos būs iespējams dzirdēt gan pašmāju, gan ārvalstu jaunos džeza talantus.