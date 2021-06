Rīgā sāksies Jāņu ieskandināšana

No šodienas līdz 22. jūnijam Retro tramvajs pārvērtīsies par muzikālu platformu un apceļos lielāko daļu no Rīgas apkaimēm. Muzicējošais tramvajs kursēs 18.jūnijā no plkst.10.30 līdz 19.30 maršrutā Imanta-Jugla, 19.jūnijā no plkst.10.30 līdz 19.06 maršrutā Iļģuciems-Mīlgrāvis, 20.jūnijā no plkst.11.30 līdz 19.24 maršrutā Bišumuiža-Mežaparks, 21.jūnijā no plkst.13 līdz 19.16 maršrutā Aldaris-Ķengarags, bet 22.jūnijā no plkst.14 līdz 20.10 maršrutā Zasulauka stacija-Ausekļa iela.