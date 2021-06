Tapis videoklips folkloras kopas "Upīte" dziesmai "Gar upes molu staigoju"

Dziesmas stāsts ir par jaunekļa došanos kara gaitās un šķiršanos no mīļotās meitenes, dziesmas teicēja ir Marija Supe no Mukaušovas ciema, kas ir Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās Upītes kultūrtelpas daļa, bet tās apdari folkloras kopas “Upīte” izpildījumam veidojuši kopas dalībnieki Kate un Domeniks Slišāni. Dziesmas ierakstā piedalījies arī Viļakas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels. Videoklips tapis šī gada pavasarī vienā no ievērojamākajiem Ziemeļlatgales dabas objektiem – Šķilbēnu pagastā esošajā Stiglavas gravā, turpinot vēl vienu folkloras kopas ieceri – klipos līdzās dziesmām parādīt arī tuvākās apkārtnes skaistākās vietas.