Ūdenstilpnes vietām iesilis līdz +23 grādiem

Jau ziņots, ka jāuzmanās gan karstuma, gan arī augsta ultravioletā starojuma dēļ - no plkst.11 līdz 16 nav vēlams uzturēties tiešos saules staros. No ultravioletajiem stariem jāsargā arī acis, turklāt jāņem vērā, ka daudzas virsmas, it īpaši ūdens un gaišas smiltis, atstaro lielu daļu saules staru. Pludmalē ultravioletais starojums ir lielāks nekā citviet.