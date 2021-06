Foto ⟩ Mūzikas namā "Daile" prezentēta Kristapa Vanadziņa trio jaunā skaņuplate

Kristapa Vanadziņa trio vinila albuma “The Love Garden has Overgrown” prezentācijas koncerts FOTO: Jānis Škapars/TVNET

18. jūnijā plkst. 19.00 klātienes koncertā mūzikas namā "Daile" tika prezentēts Kristapa Vanadziņa trio vinila albums "The Love Garden has Overgrown" ("Mīlestības dārzs ir aizaudzis"), kā arī dokumentālā filma par trio dzīvi un albuma tapšanu. Aplūko foto no svinīgā pasākuma!