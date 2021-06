KNAB meklēs risinājumus, lai partijām ar parādsaistībām pret valsti neļautu startēt vēlēšanās

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021.-2023.gadam projektā KNAB paredzēti vairāki pasākumi. Viens no pasākumiem paredz sagatavot iespējamos kritērijus, pie kādiem partijai Latvijā būtu liedzams startēt vēlēšanās, piemēram, neapmaksātas parādsaistības. Tāpat paredzēts izvērtēt kārtību, kādā politisko spēku var izslēgt no partiju reģistra, tādējādi nodrošinot skaidru, saprotamu un efektīvu partiju un to apvienību likvidācijas procedūru.