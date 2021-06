Valsts prezidents uzturēsies oficiālā vizītē Zviedrijā

Tās pašas dienas plkst.12 Valsts prezidents tiksies ar Upsalas gubernatoru Jēranu Ēnanderu, plkst.14 viņš piedalīsies akadēmiskā diskusijā "Democracy in the Era of Digitalization", bet plkst.15.05 Valsts prezidents apmeklēs Upsalas Universitātes bibliotēku, piedaloties 16.gadsimta Rīgas jezuītu bibliotēkas digitalizācijas projekta atklāšanā un krājuma iekļaušanā pastāvīgajā ekspozīcijā.