Valters Zviedris - labākais no latviešiem BMW 325 CUP sacensībās Igaunijā

“BMW 325 CUP” ir kļuvusi par Baltijas autosporta masveidīgāko klasi, kur augstu vietu izcīnīt ir īsts meistarības apliecinājums. To pierādīja arī aizvadītās sacensības Pērnavā, kur 38 dalībnieku konkurencē Valters Zviedris izrādījās veiksmīgākais no latviešiem, ieņemot otro vietu divu braucienu summā.

Sacensību pirmajā braucienā veiksmīgākais startā izrādās Edvinas Žadeikis, apsteidzot Kupčikas. Valters Zviedris saglabā trešo vietu. Sacensību otrajā aplī Kupčikas atkaro pirmo vietu no Žadeika, kuram jau tagad jāiztur Valtera Zviedra spiediens. Šādā secībā arī dalībnieki finišēja. Lielais dalībnieku skaits ievērojami vairo iespējas arī sadursmēm, bez kurām neiztika arī šoreiz. Vislielākais cietējs no tām bija kopvērtējuma vicelīderis Matīss Mežaks, kuram izstāšanās pēc sadursmes ar vienu no konkurentiem. Piekto vietu ieņēma Krišjānis Oskerko, bet septīto vietu Zigmārs Lapa.