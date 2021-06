Covid-19: sestdien reģistrēti 74 jauni inficēšanās gadījumi

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju samazinājies no 108,8 līdz 105,5 gadījumiem. Pēdējo reizi šis rādītājs zemāks tika fiksēts pērnā gada 25.oktobrī - 103,75.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti kopumā 5023 Covid-19 testi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem, salīdzinot ar dienu iepriekš, ir palielinājies no 1% līdz 1,5%.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas arī par trīs ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens mirušais bijis vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem un vēl viens - vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem.