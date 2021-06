Lemberga “Audi” atskaņas: arī vicemērs Blumbergs braukā ar dārgu pašvaldības policijas auto

Pirms dažiem gadiem Valsts kontrole aicināja Ventspils domi pārņemt tās vajadzībām izmantojamās automašīnas no pašvaldības policijas, jo tas veicinātu pašvaldības izdevumu pareizāku uzskaiti un kontroli, taču tas joprojām nav izdarīts, secināja KNAB. “Tas droši vien norāda uz to, ka viņi ir vairāk vai mazāk tendēti uz to, ka mēs drīzāk atradīsim veidus, kā, es to nosauktu, atrast kādas shēmas, bet katrā ziņā padarīt to, kas varbūt robežojas ar likumu, par pēc skata likumīgu,” komentē prokurors Dzērvēns. “Šis kriminālprocess ar šīm procesuālajām darbībām, kaut vai tas nav rezultējies ar apsūdzībām un notiesājošiem spriedumiem, arī varētu likt tomēr gan domes, gan pašvaldības policijas amatpersonām stipri vien padomāt par to, cik tālu viņi ir gatavai iet tajā likumu un normatīvo aktu ignorances ceļā.”