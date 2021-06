Timrots un Sesks atklāj minirallija sezonu, mašīnu atstājot mājās

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Dīvāna ekspertu mūsu sabiedrībā netrūkst. Par to var pārliecināties pēc teju katrām mazāka vai lielāka mēroga sacensībām, ja to rezultāts neatbilst gaidītajam. Tāpēc šajā ātruma un piedzīvojumu raidījuma Ātruma cilts sērijā Pauls Timrots kopā ar autosportistu Mārtiņu Sesku izmēģinās spēkus nacionālajā sporta veidā – komentēšanā no dīvāna jeb trases malas – šīs sezonas pirmajā minirallija treniņā.