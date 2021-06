Avotiņš testē: pie sporta kartinga stūres sacīkšu trasē

Elvijs Švāģeris, 333 trases menedžeris: "Pašiem mazākajiem no 1,35 m ir bērnu kartings ar Hondas 160 ccm motoru, četrtaktu. Lielajiem paredzēti kartingi ar 270 kubikcentimetru dzinējiem. Pats kartings ir lielāks smagāks un var ieskrieties 70 km/h. Tas gan nenozīmē, ka par katru cenu uzreiz jāmetas spraigās sacīkstēs. Īres kartinga trase daudziem ir pirmā saskarsme ar autosporta tehniku. Katrs var izvēlēties savu ātrumu. Trase ir 650 m gara, speciāli uzbūvēta īres kartingiem, lai braukšana jautrāka. Ja kartinga braukšana aiziet un iepatīkas, tad no īres trases var pārcelties uz lielo trasi. Lielajā trasē ir lielāki un jaudīgāko kartingi. No 16 gadu vecuma. 390 kubikcentimetru dzinējs ļauj taisnēs sasniegt pat 90 km/h, kas vaļējā spēkratā jau ir nopietns ātrums. Tāpēc iesācējiem vispirms vajadzētu apgūt īres trasi. Pirms doties lielajā ieteiktu izbraukt īres trasē."