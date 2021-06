Annna dalās ar vasarīgu mūzikas video, dejojot dažādās Latvijas vietās

"Sunburn" ir pirmā dziesma no Annnas "Thoughts Of a 21 Year Old" sērijas. Holandiešu mākslinieka Jengi producētā "Sunburn" jeb "Saules apdegums" ir ironiska, saulaina dziesma saules aizsargkrēmam, baseina ballītēm un bezgalīgām vasaras naktīm. Dziesmas teksts, kas stāsta par mūsu planētas temperatūras paaugstināšanos, ir ietīts lipīgās basu līnijās, āķīgos vokālos un ģitāras rifos. Dziesmas video, savukārt, ataino ārkārtīgi skaisto Latvijas dabu un vietas, kuras šogad jau bijis iespējams apskatīt neizbraucot no valsts robežām.