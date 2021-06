Reibumā izraisīto avāriju skaits pēdējo desmit gadu laikā pieaudzis par 57%

Tā kā ik gadu Līgo svētku laikā notiek vidēji divi negadījumi dienā, kuros autovadītājs bijis alkohola reibumā, un tā ir gandrīz desmitā daļa (7%) no visiem šo svētku laikā notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem, arī šogad CSDD rīko sociālo kampaņu ar moto "Dārgs prieks", aicinot autovadītājus uz saprātīgu rīcību un neizvēlēties bīstamo savienojumu - alkohola lietošanu un braukšanu reibumā. Kampaņas uzdevums ir uzlabot drošību ceļu satiksmē, mudinot autovadītājus rīkoties atbildīgi un nebraukt reibumā.

"Lai atturētu autobraucējus no likumpārkāpumiem svētku laikā, policija no 22.jūnija līdz 28.jūnijam strādās pastiprinātā režīmā. Autovadītāju, kas sēdušies pie stūres alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kontrole ir viena no būtiskākajām Valsts policijas prioritātēm Līgo svētku laikā," uzsvēra Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks.