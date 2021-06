Uz "Rīgas ritmi 2021" skatuves: Arvydas Kazlauskas

Dzīvā muzicēšana ir īpaši svarīga šodien, kad gan klausītāji, gan mūziķi ir tik ļoti pēc tās noilgojušies. Abpusējā un dzīvā klausītāja un izpildītāja enerģijas apmaiņa ir neatkārtojama un ar neko neaizvietojama. Runājot par improvizāciju – manuprāt, tā parasti gan no klausītāja, gan no izpildītāja prasa lielāku piepūli un aktīvāku iesaistīšanos procesā. Domāju, ka improvizācija ir svarīga kā mūziķim, tā arī klausītājam. Improvizējošs mūziķis ir “bagātāks” savā arsenālā, elastīgāks savās profesionālajās izpausmēs. Līdz ar to, viņš ir arī spējīgāks iekļauties dažādākās muzikālajās situācijās. Savukārt klausītājam improvizācija, ja to klausās uzmanīgi, liek vairāk “strādāt”, tā trenē iemaņas sekot formas/līnijas attīstībai, ļauties negaidītiem pavērsieniem.