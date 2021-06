Paulam Dambim - 85

Koncertprogrammu sagatavojuši lieliski mūziķi – dziedātāja Ilze Grēvele-Skaraine, saksofonists Artis Sīmanis un ērģelnieces Kristīne Adamaite un Ilona Birģele. Koncertā skanēs gan jau iemīļoti darbi, kā Toccata alla fantasia (1993) ērģelēm, gan vēl pavisam nesen radīta mūzika. Kā īpašs vakara notikums ir gaidāms pirmatskaņojums – Passacaglia en trè concerti (2021) balsij, saksofonam un ērģelēm. Dažādās komponista rokraksta šķautnes varēsim iepazīt arī caur “Prelūdiju” (1991), “Kluso lūgšanu” (1993) un Variācijām par latviešu tautasdziesmu (1993) ērģelēm, bet kamermūziku pārstāvēs opuss “Pa to ceļu” (2000) ar A. Lūša tekstu.

Paula Dambja jubilejas atzīmēšana pie ērģelēm nav nejauša. Viņš pats ir apguvis ērģeļspēli pie Rīgas Sv. Pāvila baznīcas ērģelnieces Esteres Didrihsones un no 1951. līdz 1952. gadam strādājis par ērģelnieku un kora diriģentu Jelgavas Sv. Annas baznīcas draudzē. Bet no 1993. līdz 1994. gadam viņš bijis mūzikas direktors Šlēsvigas-Holšteinas pavalsts Egebekas pilsētā Vācijā – šis ir laiks, kad radušies vairāki ērģeļdarbi.

Kompozīciju studējis no 1957. līdz 1962. gadam Latvijas Valsts konservatorijā pie Valentīna Utkina. No 1960. gada līdz 1962. gadam P. Dambis bijis Drāmas teātra mūzikas daļas vadītājs, no 1964. gada līdz 1968. gadam TV filmu apvienības "Telefilma Rīga" skaņu režisors un komponists. Ilgus gadus strādājis kā pedagogs Latvijas Valsts Konservatorijas kompozīcijas nodaļā, kā arī Latvijas Kultūras Akadēmijā.