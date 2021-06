Viens no jaunākajiem pavērsieniem 360 grādu klēpjdatoru segmentā ir ievērojams jaudas pieaugums. Jā, tieši plāno korpusu diktētā vārgo procesoru izvēle segmenta rītausmā bija viens no klupšanas akmeņiem straujākai izaugsmei. Nu par to vairs nav jāuztraucas, jo tagad tirgū netrūkst gana jaudīgu ierīču, kas saglabājušas plānumu, vieglumu, ilgu baterijas darbības laiku, turklāt vēl ieguvušas augstvērtīgu ekrānu. Tiem pieskaitāms arī Asus šogad tirgū laistais ZenBook Flip S13 (UX371), kas jau labi zināmo Flip sēriju papildina ar elitārāku un arī dārgāku klēpjdatoru.

Tā kā korpuss ir plāns, pieslēgvietu skaits ir neliels. Viena 3.2 paaudzes USB ligzda, viena HDMI un divas Thunderbolt 4 USB Type C, ko var izmantot kā datu pārraidei, tā ierīces uzlādei. Tas nozīmē, ka datoru var uzlādēt arī ar viedtelefona kabeli un no ārējā akumulatora. Ja iepriekš Flip modeļiem korpusa malā bija gan poga ieslēgšanai, gan skaļuma regulēšanai, kas atviegloja darbu planšetes režīmā, tad tagad fiziska poga palikusi vairs tikai ieslēgšanai. Skaļuma pielāgošana jāveic ar digitālo slīdni ekrānā vai ar tastatūras taustiņiem.

Lietošanā dators ir ļoti ērts. Eņģes ir stingras, taču vāka pacelšana neprasa piepūli. To arī atvieglo virsmā iestrādātā iedobe, aiz kuras satvert vāku. Planšetes režīmā eņģu darbība gan nav līdz galam pārdomāta, jo abas virsmas nesaspiežas cieši kopā ar «mugurām», bet gan viegli šūpojas viena uz otras. To īpaši var just, šādā stāvoklī datoru nesot no vienas vietas uz citu.