EK apstiprinājusi valsts atbalstu Latvijas medijiem 3,2 miljonu eiro apmērā

Kā skaidrots EK paziņojumā, finansējuma mērķis ir ar mediju pamatdarbību saistītu izmaksu segšana, ņemot vērā to, ka Covid-19 pandēmijas laikā plašsaziņas līdzekļiem būtiski kritušies ieņēmumi no reklāmām. Nauda ļaus kompensēt daļu no negūtajiem ienākumiem pandēmijas laikā - no 2020.gada novembra līdz 2021.gada martam.