Galvenās atšķirības starp legālajiem un nelegālajiem azartspēļu operatoriem

Maz ticams, ka nelegāli operatori būtu vietējie. Tas gan neizslēdz to, ka kāds Latvijas izcelsmes operators, kurš ir saņēmis licenci citā jurisdikcijā, varētu nodrošināt pakalpojumu, strādājot no Latvijas, lai gan juridiski šis uzņēmums darbojas citā jurisdikcijā,” saka Trēgers.

Azartspēļu nozare maksā azartspēļu nodokli, kas tiek maksāts no apgrozījuma. Tas ir atkarīgs no tā, cik ļoti aug nozares tirgus. Vēl tiek maksāti pārējie nodokļi – sociālo nodoklis, ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodokli. Lielu daļu no pakalpojumiem, kas tiek īstenoti savai darbībai, piemēram, sporta likmju veikšanai, pakalpojumu sniedzēji paši iegādājas no ārzemēm.