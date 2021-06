Uzmanību – tveice!

Bērni nejūt brīdi, kad viņu organismā sākas atūdeņošanās jeb dehidratācija, taču vecāki to var pamanīt pēc tādām pazīmēm kā miegainība, apātiskums, galvassāpes, temperatūra, nevēlēšanās ne ēst, ne dzert vai gluži pretēji – lielas slāpes. Lai no tā izvairītos, jo īpaši šādās karstās un tveicīgās dienās, vecākiem ieteicams īpaši sekot līdzi bērnu uzņemtajam ūdens daudzumam dienā, tāpēc vienmēr pa rokai jābūt ūdens pudelītei, lai bērns varētu regulāri padzerties. Svarīgi sekot līdzi arī tam, lai bērns būtu apģērbs gaišās, elpojošās drēbēs, vēlams no lina vai kokvilnas, kā arī galvā noteikti jābūt cepurei vai lakatiņam. Lai izvairītos no iespējamas pārkaršanas, bērnus un mazuļus ieteicams vest pastaigās rīta agrajās stundās vai vakarpusē, taču dienas vidū ieteicams uzturēties ēnā vai vēsās iekštelpās.