Pieci padomi, ko ņemt vērā, lai paildzinātu veļasmašīnas mūžu

Reizēm saskaramies ar situāciju, kad veļasmašīna izslēdzas, bet aizmirstam no tās izņemt un izkārt tikko izmazgāto veļu. Rezultātā tā mitra atrodas veļasmašīnā pat vairākas stundas, kas veicina gan apģērba nepatīkama aromāta rašanos, gan arī tā burzīšanos. Ne mazāk svarīgi, ja apģērbs tiek aizmirsts uz vairāk nekā 12 stundām, smaka var būt pelējuma pazīme, kura izņemšana var radīt grūtības. Ja tomēr apģērbu veļasmašīnā nākas aizmirst regulāri, apsver domu izvēlēties veļasmašīnu ar iebūvētu veļas žāvētāju, tādējādi gan atvieglojot savu ikdienu, gan laiku.

Tāpat kā ir neveselīgi pārēsties, arī pārlieku piepildīta veļasmašīna var būtiski ietekmēt tās darba kvalitāti. Ar apģērbu vai, piemēram, gultas veļu pārpildīta veļasmašīna var radīt papildu spiedienu veļasmašīnas motoram, kas var samazināt tās kalpošanas laiku. Lai no tā izvairītos, ieteicams jau pie veļasmašīnas iegādes pievērst uzmanību tās ietilpībai, lai tuvākā nākotnē nebūtu jāsaskaras ar iespējamiem sarežģījumiem.

Izvairies no pārmērīgu mazgāšanas līdzekļu izmantošanas

Veļa, kuru mazgājam veļas mašīnā, nereti mēdz būt ar netīrumiem, ar dzīvnieku spalvām, ar matiem, tādēļ galvenais noteikums, lai to varētu pēc iespējas ilgāk lietot, ir savlaicīgi veikt nepieciešamos uzkopšanas darbus. Viena no darbībām, kā paildzināt kalpošanas laiku un līdz ar to pasargāt savu veļas mašīnu, ir tās filtra tīrīšana, tostarp arī pašattīrošo filtru tīrīšana. Ideālā gadījumā filtru vēlams tīrīt 4-5 reizes gadā.