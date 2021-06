Pagājušajā nedēļā teju dubultojies no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits

Deviņi gadījumi ievesti no Turcijas, bet septiņi - no Ēģiptes. Vienlaikus pa sešiem gadījumiem ievesti no Lietuvas un Ukrainas, bet vēl pa pieciem gadījumiem ievests no Lielbritānijas un Zviedrijas. Četri gadījumi ievesti no Īrijas, bet pa trim - no Baltkrievijas un Somijas. No Armēnijas, Igaunijas, Nepālas un Spānijas savukārt ievests pa diviem gadījumiem, turklāt vēl no vairākām valstīm ievests pa vienam gadījumam.