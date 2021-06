Alkohols ir tikai viens no riska faktoriem, kas autobraucējam var sabojāt svētkus

Statistika, diemžēl, liecina, ka situācija ar alkohola lietošanu pie stūres neuzlabojas – “GO atbildīgas braukšanas indeksa” dati liecina, ka 25% autovadītāju ir sēdušies pie stūres reibumā līdz likumā atļautajai robežai, 8% ir vienu vairākas reizes braukuši reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo slieksni, bet 1% - atzīst, ka dara to vairākas reizes gadā. Latvijā tā ir nopietna problēma, kas noved arī pie smagām avārijām. Turklāt pandēmijas laikā situācija nav uzlabojusies, neskatoties uz to, ka vairākus mēnešus satiksme uz ielām un ceļiem bija krietni mazāka.

Neraugoties uz to, ka šobrīd likums pieļauj nelielu alkohola daudzumu asinīs, es aicinātu autovadītājus atturēties no alkohola lietošanas, ja jāsēžas pie stūres. Plānosim svētkus tā, lai nebūtu vajadzības kaut kur braukt, neraugoties uz to, kāds alkohola daudzums lietots. Arī līdzcilvēkus aicinu nepalikt vienaldzīgiem un apzināties, ka negatīvā statistika un negadījumi uz ceļiem ir mūsu visu atbildība. Ja redzat kādu, kurš reibumā grasās sēsties pie stūres, noteikti iesaistieties ne tikai aizrādot, bet arī informējot atbildīgās iestādes, ja neizdodas pārgalvīgo braucēju apturēt. Kādam varētu šķist, ka šādi rīkojoties viņš jutīsies slikti, bet padomājiet, kādas būs sajūtas, kad notiks negadījums, ko varējāt novērst?!