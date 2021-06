Tiesa: par ceļu satiksmes pārkāpumiem piešķirtajiem punktiem nav jābūt publiski pieejamiem

Kā aģentūra LETA uzzināja tiesā, vērtētā lieta ir saistīta ar kādu personu no Latvijas, kurai par vienu vai vairākiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem tika piemēroti pārkāpumu uzskaites punkti. Šos pārkāpumu uzskaites punktus Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) reģistrēja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Saskaņā ar Latvijas tiesisko regulējumu ceļu satiksmes jomā informācija par pārkāpumu uzskaites punktiem, kuri transportlīdzekļu vadītājiem reģistrēti šajā reģistrā, esot vispārpieejama un CSDD to izpaužot ikvienai personai, kura to pieprasa, turklāt tai neesot jāpierāda konkrēta interese iegūt šādu informāciju, tostarp nodod komersantiem izmantošanas nolūkā.

EST nosprieda, ka VDAR nepieļauj šo Latvijas tiesisko regulējumu. Tā konstatēja, ka nav pierādīta nepieciešamība, it īpaši - ņemot vērā Latvijas valdības norādīto ceļu satiksmes drošības uzlabošanas mērķi, izpaust personas datus par pārkāpumu uzskaites punktiem, kuri reģistrēti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Turklāt EST norādīja, ka ne sabiedrības tiesības piekļūt oficiāliem dokumentiem, ne tiesības uz informācijas brīvību neattaisno šādu tiesisko regulējumu.

Lai noteiktu, vai piekļuve personas datiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tādiem kā pārkāpumu uzskaites punkti, veido personas datu apstrādi par "pārkāpumiem", uz kuru attiecas pastiprināta aizsardzība, EST it īpaši - balstoties uz VDAR rašanās vēsturi, konstatēja, ka šis jēdziens attiecas tikai uz noziedzīgiem nodarījumiem. Tomēr tas, ka Latvijas tiesību sistēmā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi tiek kvalificēti kā administratīvi pārkāpumi, nav noteicošais, izvērtējot, vai šie pārkāpumi ietilpst jēdzienā "noziedzīgs nodarījums", jo runa ir par autonomu Eiropas Savienības (ES) tiesību jēdzienu, kura interpretācijai visā ES jābūt autonomai un vienveidīgai.

Tādējādi tiesa atgādinājusi trīs atbilstošos kritērijus, lai vērtētu pārkāpuma krimināltiesisko raksturu, proti, pārkāpuma juridisko kvalifikāciju valsts tiesībās, pārkāpuma raksturu un piemērotā soda smaguma pakāpi, EST nosprieda, ka attiecīgie ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi ietilpst jēdzienā "pārkāpums" VDAR izpratnē. Attiecībā uz pirmajiem diviem kritērijiem EST konstatēja, ka, pat ja pārkāpumi valsts tiesībās netiek kvalificēti kā "noziedzīgi", šāds raksturs var izrietēt no pārkāpuma dabas un it īpaši no soda, ko var izraisīt šāds pārkāpums, represīvā mērķa.