Ar fantastisku driftu lielā tveicē atklāta jaunā Latvijas drifta sezona

Vislielākais pārsteigums noteikti visiem bija sportista Jāņa Bērziņa parādīšanās Semi Pro klasē. Jānis ir 2020.gada Street klases uzvarētājs, bet to, ka viņš tomēr piedalīsies 2021. gadā Semi Pro, tika nolemts tikai dažas dienas pirms sacensībām. Semi Pro klase ir solis augstāk ar jau lielākām tehniskām prasībām. Bērziņa komanda tikai nedēļas vidū nolēma, ka tiks likts drošības karkass un sportists startēs Semi Pro ieskaitē. Organizatori tikai 20.jūnija rītā saņēma zvanu no komandas, tomēr Jānis Bērziņš ar iepriekš netestētu auto dienas izskņā nonāca līdz 3.vietai un šajā sezonā būs viens no kandidātiem uz pjedestāliem.