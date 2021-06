Latvijā svin Jāņus

Daudzviet ticēja, ka rīta rasai ir dziedinošs spēks, tāpēc tajā mazgājās. Ļaudis brida pa rasu, ticot, ka tad būs nauda pastalās. Sievietes mazgājās un vārtījās rasā, lai iegūtu skaistumu. Lai sejas āda būtu balta, ir jāmazgājas kviešu rasā. No rīta pirms saules lēkšanas vajag arī Jāņu rītā smelt rasu no zāles, ar to govīm mazgāt muguru - tad govis dodot daudz piena.