Dailes teātra skatītāju skaits pandēmijas ietekmē pagājušogad saruka par 62%

Kopumā 2020. gadā Dailes teātra izrādes teātra stacionārajos spēles laukumos un viesizrādēs noskatījās 73 008 skatītāji, no tiem 56 162 jeb 77% no kopējā skatītāju skaita nodrošināja teātra Lielā zāle. Savukārt Mazo zāli apmeklējuši 11 003 jeb 15% no kopējā skatītāju skaita, kamerzāli - 3015 jeb 4%, Vasaras dārzu - 1233 jeb 2% no visiem skatītājiem.