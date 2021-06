Somi noskaidrojuši, kurā Sanktpēterburgas restorānā inficējušies viņu futbola līdzjutēji

Tas ir restorāns „Alpenhaus” , kas atrodas Krestovska salā netālu no stadiona „Gazprom-Arena”. THL aicina būt īpaši piesardzīgiem tos Somijas pilsoņus, kuri apmeklēja šo restorānu.

Saskaņā ar piektdien apkopotajām ziņām, Somijas iedzīvotājiem, kuri atgriezušies no Sanktpēterburgas, jau ir konstatēti aptuveni simts koronavīrusa infekcijas gadījumu. THL ir izdevis atsevišķu paziņojumu presei tiem, kuri 22. un 23. jūnijā atgriezās no Krievijas.

Pēc Somijas veselības departamenta teiktā, tiem, kuri norādītajās dienās ieradās no Sanktpēterburgas ar uzņēmuma „Neva Tours” autobusiem, jāizvairās no saskarsmes ar cilvēkiem, kuri nav viņu ģimenes locekļi, un 72 stundas pēc iebraukšanas valstī jāveic koronavīrusu pārbaude. Tas pats attiecas uz pasažieriem 15 citos autobusos, kuri otrdien ap pulksten 12 no Krievijas ziemeļu galvaspilsētas devās atpakaļ uz Somiju ar lidmašīnām.