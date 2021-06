Nedēļas horoskops

Intelekts augstā līmenī un prāts kā bulta, tu ātri orientēsies situācijās un viegli veidosi kontaktus. Tiesa, ja kāds centīsies uztiept savu viedokli, nebūsi ar to mierā. Jāuzmanās no strīdiem – atceries, ka gudrākais piekāpjas. Lai arī cik grūti Auniņam to paveikt. Šonedēļ rūpīgi jāseko līdzi naudas lietām. Iespējami neparedzēti tēriņi vai jukas. Ja apspried darījumus vai finanšu lietas, izrunā visu divas reizes, un noformē līgumos. Tāpat arī glabā rūpīgi savas bankas paroles un kodus, un nepērc internetā mantas no svešiem cilvēkiem.