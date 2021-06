Jaunajā koncertvietā "Fontaine City Pāvilosta" uzstāsies "Pienvedēja piedzīvojumi"

"Šis ir bijis ļoti smags laiks visiem Latvijas rokmūziķiem un mums to skaitā. Mēs ļoti ilgojamies atgriezties pie saviem klausītājiem “dzīvajā” koncertā un priecājamies, ka, neskatoties uz nelabvēlīgiem apstākļiem mūsu valstī, rodas jaunas koncertvietas, kur skan rokmūzika. Būsim vieni no pirmajiem, kas atklās Fontaine City Pāvilosta un gandrīz divu stundu koncertā spēlēsim lielākos hitus un dziesmas no jaunākā albuma "Nelaiks", kas saņēmis arī Mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta mikrofons” kā labākais rokmūzikas albums 2020. gadā,” stāsta grupas ģitārists Aldis Lunde.