Nūdisti Sidnejā neievēro karantīnu un apmaldās mežā

Kā pavēstīja Sidnejas policija, abi vīrieši izglābti no meža. Viņi sauļojušies pludmalē, bet tad viņus izbiedējis no meža izskrējis briedis. Bēgot no dzīvnieka, abi vīrieši ieskrēja mežā, kur viņi apmaldījās.