Jaunā hiphopa princese "Doja Cat" izdod trešo studijas albumu

Kopā ar albumu izdots arī 25 gadus vecās dziedātājas un producentes mūzikas video dziesmai "You Right".

Video: "You Right".

Atsevišķi mūzikas kritiķi jau augsti novērtējuši jauno albumu "Planet Her". Izdevums "Vulture" par to raksta: "Kā modes skate, kurā katrs tērps tevi uzrunā, albums piesaka dziedātāju kā mūsu jauno ledusauksto popa karalieni."

Vasaras sākumā "Doja Cat" izdeva futūristisku video dziesmai "Need To Know". Savukārt vadošais albuma "Planet Her" singls "Kiss Me More", kurā piedalās dziedātāja Siza jeb SZA, turpina savu dominanci pasaules dziesmu topos – tas šobrīd atrodas 4. vietā "Billboard Hot 100" dziesmu topā.