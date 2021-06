Latvijas kumulatīvais rādītājs joprojām divreiz augstāks nekā Eiropas Savienībā

No maija vidus līdz pagājušajai nedēļai 106 bija ievestie Covid-19 gadījumi. Visvairāk ievesto gadījumu bija no Krievijas - 30. No Vācijas ievesti 13, no Turcijas desmit, Lielbritānijas septiņi, Zviedrijas pieci gadījumi. Savukārt no Ēģiptes atbraukuši četri sasirgušie, no Baltkrievijas trīs.