Uz "Rīgas ritmi 2021" skatuves: Dj Mareks Ameriks

2021. gada festivāls “Rīgas ritmi” man ir īpašs ar to, ka pirmo reizi manis vadītajai džeza izdevniecībai “Jersika Records” ir sava skatuve. Kā arī, protams, ar to, ka šis ir pandēmijas laika festivāls ar visu no tā izrietošo.

Ko varēs sagaidīt “Jersika Records Stage”? Pirmkārt, sešus aizraujošus koncertus uz skatuves, kas izvietota uz noenkurotas, palielas baržas AB dambī, mākslas centrā “Noass”! Koncertu starplaikos skanēs džeza vinila plates. Darbosies neliels vinila plašu stends, kurā varēs iegādāties visas “Jersika Records” plates, kā arī šo un to no džeza klasikas. Tiks izrādītas arī ar Latvijas džeza mūziku saistītas īsfilmas – “Pie klavierēm – Džek Michalicky! Pirmais zināmais Latvijas džeza pianists”, “Mīlestības dārzs ir aizaudzis. Filma”, kas vēsta par Kristapa Vanadziņa trio dzīvi un plates tapšanu, kā arī režisora Andra Krieva Tautas kinostudijā “Prizma” veidotā 1980. gada dokumentālā īsfilma “Saruna pēc nedaudz gadiem”, kurā leģendārais Latvijas džeza trompetists, komponists un aranžētājs Gunārs Rozenbergs dalās savās pārdomās par Latvijas džeza dzīvi 70. gadu beigās.

Īpaši gribētos izcelt franču režisora Theo Poncet īsfilmas “Ieva un Labirints” (“Eve et le Labyrinthe”) pirmizrādi. Tā ir tepat Rīgā filmēta futūristiska fantastikas īsfilma, kas tapusi, iedvesmojoties no pagājušajā gadā klajā nākušās Kārļa Auziņa, Ivara Arutjunjana un Matīsa Čudara plates “The Maze”, kuras B puse ir arī šīs filmas skaņu celiņš. “Jersika Records Stage” tiks darbināts arī profesionāls lenšu magnetofons, un visi koncerti tiks ierakstīti analogi, kā jau “Jersika Records” tas ierasts, lai pēcāk tos, iespējams, varētu izdot arī platēs. No studijas lentēm ikviens festivāla apmeklētājs varēs paklausīties arī šo un to no jau izdotajiem izdevniecības albumiem. Protams, darbosies arī bārs ar atspirdzinošiem dzērieniem, terases ar skats uz Daugavu un Vecrīgu. Viss kā īstā festivālā pienākas! Nu, un es pats uzspēlēšu kādu vinila dīdžejsetu, lai atmosfēra būtu vēl krāsaināka.