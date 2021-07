Tapis labsirdīgs un mīļš tēls latviešu jaunās paaudzes bērniem

To var izjust arvien vairāk. Protams, tā ir paša cilvēka izvēle, pēc tā, kā ir audzināts viņš. Mūsdienās šis modelis, ka vīrietis ir pelnītājs un sieviete ir pavards, tiek šķaidīts arvien vairāk. Ir daudz labu piemēru, kad tieši vīrieši izvēlas doties bērna kopšanas atvaļinājumā, un arī es pazīstu šādus cilvēkus. Es nesaku, ka vīrietis var aizstāt mammu, tas vienkārši nav iespējams, bet vīrietis var būt vairāk pieslēgts gan emocionāli, gan fiziski bērnam, ģimenei, un tas ir normāli, jūtas nav vājuma pazīme, kā tas agrāk tika uzskatīts. Un tas, manuprāt, ir ļoti veselīgi, ka tēvs piedalās bērna audzināšanā jau no paša sākuma un veido emocionālu saikni, es to daru ar savu dēlu jau no pirmās dienās un esmu pateicīgs, ka varu būt līdzās šajā laikā, kad viņš tik strauji attīstās, un to piedzīvot kopā ar savu sievu. Principā jau dabā arī tā ir iekārtots. Lauvas tēviņš ar bērnu iet piedzīvojumā, bet mamma viņu paēdina. Mēs kā sociālas būtnes gan vairāk veidojam to, kas ir vīrišķais un sievišķais. Tā ir cilvēciska sadarbība, jo pieņemt, ka vīrietis nevar izpaust savas jūtas, nevar tā mīlēt... arī man ar to negāja viegli. Man vieglāk ir izteikt jūtas uz skatuves, nekā bieži vien ģimenē teikt “es tevi mīlu”. Mēs vēl tikko esam bijuši padomju varā, un ir ģimenes, kur izteikt savas jūtas joprojām ir grūti. Es ticu, ka tas ir spēks un drosme, un to nevajag slēpt. Tā mēs kļūstam labāki arī kā sabiedrība kopumā.