"BioNTech" vadītājs: Covid-19 vakcīnas farmācijā pavērušas durvis uz jaunu pasauli

"Pirmie produkti jau ir apstiprināti. Nākamie medikamenti varētu nonākt tirgū tuvākā pusotra gada laikā," prognozē Šahins. "Pēc tam nāks vēl divi vai trīs, tad pieci, tad 10. Un tad to skaits sāks ārkārtīgi strauji pieaugt. Prognozēju, ka pēc 15 gadiem trešdaļa no jaunapstiprinātajiem medikamentiem būs balstīti uz mRNS tehnoloģiju."

Kā darbojas mRNS Covid-19 vakcīnas?

mRNS vakcīnas satur RNS signālvielu, kurā ir norādījumi par S-proteīna producēšanu. Tas ir proteīns uz SARS-CoV-2 vīrusa virsmas, ko vīruss izmanto, lai iekļūtu organisma šūnās.

Kad cilvēkam ievada vakcīnu, dažas organisma šūnas uztver mRNA norādījumus un īslaicīgi producē S-proteīnu. Pēc tam cilvēka imūnsistēma atpazīs šo proteīnu kā svešu un radīs antivielas, un aktivizēs T šūnas (baltās asins šūnas), lai uzbruktu tam. Ja vēlāk persona nonāks saskarē ar SARS-CoV-2 vīrusu, šī cilvēka imūnsistēma to atpazīs un būs gatava pasargāt organismu no tā. mRNA no vakcīnas nepaliek organismā, bet noārdās īsi pēc vakcinācijas.