Noskaidrots, kuru profesiju pārstāvji maijā un jūnijā ar Covid-19 slimojuši visbiežāk

Vērtējot procentuāli no kopējā nozarē nodarbināto skaita, lielākais ar Covid-19 saslimušo skaits līdz 6.jūnijam konstatēts veselības un sociālajā aprūpē, kā arī pakalpojumu nozarē, kurās saslimuši 18% no kopējā nozarē nodarbināto skaita. Valsts pārvaldē un aizsardzībā saslimuši 12%, bet apstrādes rūpniecībā un izglītības nozarē - katrā pa 11% no nodarbināto skaita. Mākslas, izklaides un atpūtas nozarē saslimuši 10% no nodarbinātajiem, kā arī nekustamā īpašuma operāciju nozarē saslimušo īpatsvars ir 10%.