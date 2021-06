Valdība pieņem vairākas izmaiņas Covid-19 ierobežošanas plānos

Skolēni varēs organizēti trenēties arī iekštelpās

Tāpat tiks palielināts personu skaits, kas vienlaikus var atrasties ārtelpu sporta sacensību norises vietā no 300 personām līdz 500 personām, kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 120.

Nosacījumi paredz, ka vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņi. Vienai personai būs jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetri (m2) no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības. Savukārt publiskas lietošanas peldbaseinā - 15 m2 no ūdens virsmas platības. Sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess, piepildījums nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra.