Nāk klajā jauna grāmata "Baltic Stories" – vizuāls ceļvedis par Baltijas valstu kultūrvietām

Vedot lasītāju izzinošā ceļojumā caur Baltijas valstu galvaspilsētām un vēl neiepazītām vietām, grāmatā iekļautie stāsti piedāvā ieskatu daudzveidīgās un neierastās kultūras iniciatīvās. To vidū ir ielu mākslas festivāls Tartu, teātra festivāls Rīgā un draugu aizsākta radio stacija Viļņā, kā arī zaļi pilsētas sakņu dārzi, inovatīvi muzeji, neparastas laikmetīgās mākslas telpas un pagrimstošs, bet joprojām aktuāls padomju arhitektūras mantojums.

“Baltic Stories” domāta gan neatkarīgiem kultūras tūristiem, gan vietējās politikas veidotājiem, un ikvienam ar interesi par efektīvām un jēgpilnām vietrades praksēm mūsdienās. Stāsti un fotogrāfijas atklāj kultūras un kopienu daudzveidību, kā arī to plašo ietekmi uz vietu attīstības procesiem, izceļot līdzdalības un sadarbības nozīmi. Vienlaikus grāmata uzdod jautājumu – kas ir kopīgs un kas atšķirīgs mūsdienu Baltijas reģionā?

Grāmatas autores ir jaunās pētnieces Anete Ušča un Liāna Ivete Beņķe. “Baltic Stories” tapusi sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas pilsētplānošanas, kopienu attīstības un mākslas ekspertiem. Grāmatas dizainu veidojis Aleksejs Muraško, savukārt fotostāstu autori ir seši jaunās paaudzes Baltijas valstu fotogrāfi, tostarp Andrejs Strokins un Kristīne Madjare no Latvijas. Izdevēji – biedrības Urban Institute un Culture Crab. Grāmata izdota angļu valodā.

Grāmata būs pieejama grāmatnīcās "Jānis Roze", "Robert's Books", ISSP un pasūtīšanai internetā. Ikviens aicināts pievienoties starptautiskajiem grāmatas atklāšanas svētkiem – pop-up plakātu izstādei un īpašai Palanga Street Radio tiešraidei no Viļņas kafejnīcas Raštine, kas vienlaicīgi notiks arī bārā Nurme Rīgā, EKKM kafejnīcā Tallinā, un Third Space galerijā Helsinkos. Sekot pasākuma norisei un uzzināt vairāk par grāmatā aprakstītājām iniciatīvām būs iespējams, pieslēdzoties vietnei www.palanga.live 2. jūlijā no plkst. 12.00–20.00.