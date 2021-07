Igaunijas/Latvijas pierobežā sākas festivāls "Võnge"

"Võnge" apmeklētājus gaida divas garas, idilliskas vasaras dienas, kas piepildītas ar garšām, mākslu, kultūru un, protams, neatkārtojamu festivāla kņadu un lielisku mūziku. Uz skatuves varēs redzēt un dzirdēt šobrīd aktuālākos Igaunijas māksliniekus, piemēram, Lexsoul Dancemachine, Rita Ray, Lenna, Puuluup un Erki Pärnoja, kā arī aizraujošus māksliniekus no visas pasaules, viņu vidū L’Impératrice un S+C+A+R+R no Francijas, The Mauskovic Dance Band no Holandes, Jay-Jay Johanson no Zviedrijas, kā arī Elizabeti Balčus, Reini Jauno un Tomu Grēviņu no Latvijas.