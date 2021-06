Nodokļu ieņēmumu plāns piecos mēnešos pārsniegts par 268,4 miljoniem eiro

Ministrijā skaidroja, ka nodokļu ieņēmumi, ekonomikai atveseļojoties no krituma pērn pavasarī, šogad piecos mēnešos palielinājušies par 389,9 miljoniem eiro jeb 11,2%, salīdzinot ar 2020.gada piecu mēnešu periodu.

"Nozīmīgais pieaugums Valsts kases datos par nodokļu ieņēmumiem jāvērtē piesardzīgi, ņemot vērā nesadalītos ieņēmumus vienotajā nodokļu kontā, kurā tiek ieskaitīti ne tikai nodokļu, bet arī nodevu un citi valsts noteiktie maksājumi un kur tie uzkrājas līdz to sasaistei ar attiecīgajām deklarācijām un sadalīšanai pa veidiem un kopbudžeta līmeņiem," atzina ministrijā.

Šā gada maija beigās uzkrātais nesadalītā vienotā nodokļu konta atlikums bija 302,4 miljoni eiro un tas iekļauj arī, piemēram, AS "Latvijas valsts meži" veikto dividenžu maksājumu, kas, sadalot, var tikt attiecināts arī uz nenodokļu ieņēmumiem.

FM norādīja, ka joprojām no 2019.gada līmeņa atpaliek IIN un akcīzes nodokļa ieņēmumi. Šī gada piecos mēnešos kopbudžetā IIN ieņēmumi iekasēti 606,8 miljonu eiro apmērā, kas ir par 93,5 miljoniem eiro jeb 13,4% mazāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā. IIN plāna ieņēmumi piecos mēnešos bija zemāki par 93,5 miljoniem eiro un plānu izpildīja par 92,9%.

Ministrijā skaidroja, ka ieņēmumiem no IIN zemāku apmēru ietekmēja ar nodokli neapliekamo ienākumu

pieaugums kā nodarbinātajiem, tā arī pensionāriem no šā gada 1.janvāra, tāpat arī nozīmīgais šī nodokļa atmaksu apjoms.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi tika iekasēti 418,4 miljonu eiro apmērā, kas par 17 miljoniem eiro jeb 4,2% pārsniedza 2020.gada attiecīgā perioda līmeni, tomēr tie joprojām par 6,6 miljoniem eiro jeb 1,6% atpaliek no pirms pandēmijas ieņēmumu apjoma 2019.gada piecos mēnešos. FM to skaidroja ar samazinājumu ieņēmumos no alkoholiskajiem dzērieniem.