Precizēti autordarbu un izpildījumu veidi, kuriem piemēro nosacītos izdevumus

Nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības summas atskaitīt zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, 50% apmērā no autoratlīdzības summas par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem darbiem un to izpildījumiem, muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem aranžējumiem un to izpildījumiem, audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem.