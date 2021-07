Četri interjera stili tematiskiem kino vakariem tavā pagalmā

Tāpat kā jebkurā citā interjerā, arī āra kinoteātri ir daudzpusīgi un veido atbilstošu fonu vasaras svinībām. Galu galā, kurš gan nevēlētos baudīt savas iecienītās filmas zem zvaigznēm? Neatkarīgi no tā, cik liels ir dārzs vai kāds ir terases izmērs, eksperte A.Ilmere atgādina, ka jāatrod piemērota vieta, kas ir sausa un aizsargāta no vēja vai nokrišņiem. Tāpat kino baudīšanu nevajadzētu organizēt atklātā saulē. Ja tādas āra zonas nav, ir vērts padomāt par ilgtermiņa risinājumu – nojumes iekārtošanu, kas noderēs kā kinoteātra ierīkošanai, tā citiem vasaras notikumiem.

Romantisko filmu cienītājiem pirmais no elementiem, kas palīdzēs radīt juteklisku un sapņainu gaisotni, ir kaltās dārza mēbeles. Ja paredzēts romantisku franču filmu vakars, tad dažādi vintage elementi, vijumi un ziedu motīvi, būs “vakara nagla” un noteikti kādam no viesiem kalpos par foto stūrītī sava bloga vai sociālo tīklu papildināšanai ar jaunām vēsmām. Lai to īstenotu, klasiskā izpratnē vienas no iederīgākajām mēbelēm šajā konceptā būs krēsli, ko, piemēram, novietot ābeles pavēnī. Krēsliem pa vidu var novietot mazu galdiņu un saulessargu. Cilvēkiem, kuriem platības ierobežojumi neļauj ilgtermiņā glabāt dārza mēbeles, labākais risinājums būs salokāmie galdi un krēsli, kuriem nekaitē ne lietus, ne sniegs.