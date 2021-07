Kosmosā novērota “dieva roka”

Pulsāram visapkārt atrodas enerģētiskās daļiņas, kas kopā ar zvaigznes atliekām izveidojušas rokai līdzīgu struktūru. Šī struktūra ir 150 gaismas gadu liela. Savukārt mākonis, pēc kura it kā sniedzas roka, ir zināms ar nosaukumu “RCW 89”.

Zvaigznes supernova rokas vidū no Zemes atrodas 17 000 gaismas gadu attālumā, un pētnieki domā, ka gaisma no tās mūs sasniedza pirms aptuveni 1700 gadiem. Tas padara to par jaunākajām supernovas atliekām Piena Ceļa galaktikā.