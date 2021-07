Arī Nigērijā geji tiek vajāti un ieslodzīti

No 1. jūlija "LMT Viedtelevīzijā" skatāmās dokumentālās filmas gaitā tiek atklāta Nigērijas valsts varas īstenotā diskriminācija pret LGBT jeb lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopienas pārstāvjiem, kuri dinamiski un ar apbrīnojamu izturību turpina cīnīties pret noteikumiem un atļaujas baudīt to, kas viņi patiesībā ir.

Režisores vēlējušās radīt kaut ko patiešām unikālu: "Šī filma mainīja mūs kā cilvēkus. Mūsos bija tik daudz baiļu! Bailes par filmā uzņemtajiem cilvēkiem un to, kā viņi tiks vērtēti. Bailes par viņu drošību un to, kā filmu uztvers sabiedrība. Mums bija jāaptur šīs bailes, lai tās neņemtu virsroku. To vietā fokusējāmies uz cerību un mūsu galveno mērķi – pabeigt filmu. Galu galā tie bija filmētie cilvēki, kas mūs iedvesmoja to visu uzsākt un arī novest līdz galam, jo tas ir tieši tas, ko viņi dara savā dzīvē, – rada un dzīvo autentiski.”