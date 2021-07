Latvijā veidota sociālā kampaņa iegūst deviņas Kannu festivāla balvas

2020. gadā Publicis Riga komandā radās ideja kampaņas turpinājumam, "atdzīvinot" vienu no nogalinātajiem žurnālistiem Havjēru Valdesu (Javier Valdez) īpašā video uzrunā Meksikas prezidentam Andresam Manuelam Lopesam Obradoram (Andres Manuel Lopez Obrador). Video tapa Publicis Riga komandā, izmantojot dziļviltojuma (deepfake) datortehnoloģijas, apstrādājot stundām garus audio un video materiālus, kuros savulaik bija iemūžināts žurnālists. Šajā video uzrunā Valdess pieprasīja valdību aizsargāt žurnālistus. Publicis Mexico komanda strādāja ar žurnālista ģimeni, medijiem un influenceriem, iesniedzot valdībai petīciju.

Kampaņa ieguva plašu rezonansi Deutsche Welle, CNN, Aljazeera, The Guardian, Los Angeles Times, The Washington Post un citos globālajos medijos. Mediju spiediena rezultātā tika notiesāti seši žurnālistu slepkavas. Un kampaņa joprojām kalpo par platformu žurnālistiem, kas var runāt droši mirušo kolēģu identitāšu aizsardzībā.

• Grand Prix par pozitīvo ietekmi pasaulē kopumā (Grand Prix for Good)

- mērķētās komunikācijas apakškategorijā jaunās realitātes un balss aktivizēšana (Direct Lion / New Realities & Voice-activation)

- sociālo tīklu un influenceru komunikācijas apakškategorijā inovatīvs influenceru izmantojums (Social & Influencer Lion/Innovative Use of Influencers)

- tehnoloģiju izmantojums (Use of Technology)

"Šis nozīmē dzīvošanu globālā pasaulē: mums ir kopīgi mērķi, kopīgas problēmas un galu galā kolektīvi risinājumi. Esmu patiesi pagodināts strādāt starptautiskā vidē, kas ļauj mums ātri reaģēt uz jebkuru ārvalstu klienta - piemēram, šajā gadījumā Propuesta Civica - izaicinājumu. Es īpaši lepojos, ka visu ieceri un izpildi esmu paveicis attālināti, no mūsu Latvijas biroja, strādājot burtiski dienu un nakti (ņemiet vērā laika starpību!) plecu pie pleca ar savu mīļāko draugu un kolēģi Djego Valahu (Diego Wallach) no Meksikas. Šodien nav svarīgi, kas jūs šķir no partneriem - Pilsētas kanāls vai Atlantijas okeāns. Mēs varam - un varēsim! - radīt vairāk zvaigžņu darbus tepat Rīgā," tā Publicis Riga radošais direktors Andrejs Tjukavkins.