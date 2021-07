Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja amatu atgūst Ragainis no LZP

Jau pirms jaunā sasaukuma pirmajai domes sēdei atbalstu Ragaiņa kandidatūrai pauda 12 deputāti no kopā septiņiem novada domē ievēlētajiem politisko spēku sarakstiem, tādējādi koalīciju veidojot vismaz 13 no 19 jaunajā domē ievēlētajiem deputātiem. Ragaini atbalsta Latvijas Zaļā partija (LZP), "Apvienība "Iedzīvotāji"", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai/LNNK" (NA), Jaunā konservatīvā partija (JKP), Latvijas reģionu apvienības (LRA) un "Vienotības" kopīgais saraksts, "Saskaņa" un Latvijas zemnieku savienība (LZS).

No "Latvijas attīstībai" Jēkabpils novada domē ievēlēts Kraps, SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis, līdzšinējā Krustpils novada pašvaldības deputāte Elīna Serkova un Saukas dabas parka biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Raščevskis.

No LZP ievēlēts bijušais Jēkabpils mērs Ragainis, bijušās Jēkabpils domes deputāts Aigars Nitišs, SIA "JK Namu pārvalde" valdes priekšsēdētājs Ainars Vasilis un SIA "Sedumi" valdes locekle Aija Bojāre.

No "Apvienības "Iedzīvotāji"" ievēlēts līdzšinējais Viesītes novada domes priekšsēdētājs Žuks un pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola. No NA ievēlēti līdzšinējiem Krustpils novada domes deputāti Daina Kalve un Kārlis Stars.

No JKP ievēlēts līdzšinējās Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Vanags un ZS "Pūpoli" pārvaldnieks Kaspars Štolnieks, no Jēkabpils reģionālās partijas - finanšu ministra padomnieks Salcevičs un līdzšinējās Jēkabpils domes deputāts Māris Dimants.

Savukārt no LRA un "Vienotības" kopīgā saraksta ievēlēts SIA "Marteks" vadītājs Mārtiņš Svilis, no LZS - līdzšinējā Jēkabpils domes deputāte Līga Kļaviņa, bet no "Saskaņas" - viņas kolēģis domē Andrejs Gavrilovs.