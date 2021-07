Laikmetīgā māksla cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti kļūst aizvien pieejamāka

Tas veidots laikmetīgās mākslas parka ekspozīcijai “Mobilais muzejs. Nākamā sezona”, kura līdz 29. augustam bez maksas aplūkojama bijušajā tekstil rūpnīcā "Boļševička", Ganību dambī 30. No 1.jūlija ikviens interesents ir aicināts apmeklēt izstādi īpaši apmācītu mākslas mediatoru, pavadoņu-asistentu, vadībā.

Pandēmijas laiks savā ziņā ikvienam no mums ir devis iespēju izjust to, kā ikdienā jūtas cilvēki ar invaliditāti, kuri ik dienu saskaras ar dažādiem ierobežojumiem. Kāda ir sajūta, kad kultūras pasākumi nav pieejami? Kā tas ir, kad kultūru varam baudīt tikai digitāli un muzeju kolekcijas varam iepazīt tikai virtuālajās tūrēs? Laikmetīgā māksla pēc savas būtības ir iekļaujoša un tās uztveršanai bieži nepieciešama palīdzība. Līdz ar to šis ir pirmais šāda veida projekts, un līdzīgi pieejami, izglītojoši materiāli laikmetīgās mākslas iepazīšanai cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti mērķtiecīgi tiks veidoti arī citās LLMC izstādēs un norisēs visa 2021. gada garumā.