Lembergu neievēl par Ventspils mēru

Kā vēsta sabiedrisko mediju portāls lsm.lv, līdz ar to domes sēdē izsludināts pārtraukums līdz 5. jūlijam. Par tālāko rīcību Lemberga pārstāvētais spēks lems valdes sēdē.

Jau ziņots, ka par Lemberga partiju “Latvijai un Ventspilij” nobalsoja 54% vēlētāju. Šāds rādītājs partijai dod septiņus no 13 mandātiem Ventspils domē, un ar to pietiktu, lai Lembergu atkal ievēlētu par mēru.

Taču Lembergs atrodas cietumā un no ieslodzījuma vietas nevar balsot domes sēdēs, līdz ar to “Latvijai un Ventspilij” būtu bijusi vajadzīga vismaz viena balss no opozīcijas, lai iegūtu vairākumu.